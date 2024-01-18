4 büyüklüğündeki deprem korkuttu
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, 09.05’te Yahyalı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
Haber Merkezi
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4 büyüklüğündeki deprem korkuttu
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