43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Niğde'de kendisinden bir süre haber alınamayan 43 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

43 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Niğde’de kendisinden bir süre haber alınamayan 43 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Merkez Efendibey Mahallesinde meydana geldi. 43 yaşındaki Oğuzhan Ç.’den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Oğuzhan Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Oğuzhan Ç.’nin cenazesi ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Oğuzhan Ç’nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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