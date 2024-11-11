44 Narkotik operasyonunda 18 tutuklama
Kayseri'de narkotik polisi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 44 operasyonda 69 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Kayseri’de narkotik polisi tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan 44 operasyonda 69 şahıs hakkında işlem yapıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4-10 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Ekipler tarafından düzenlenen 44 farklı operasyonda 69 şahıs hakkında işlem yapılırken, 18 şahıs da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan aramalarda ise; 1 kilo 524,23 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.