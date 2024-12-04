5 ilde aranan firari suç makinesi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 5 ilde aranması olan ve hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

5 ilde aranan firari suç makinesi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 5 ilde aranması olan ve hakkında 27 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda tespit edilen bir adrese yapılan operasyonda 5 farklı il tarafından aranan ve hakkında mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından 27 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.K. (35) yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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