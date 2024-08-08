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  • 5. kattan düşen kanser hastası genç yaşam mücadelesini kaybetti

5. kattan düşen kanser hastası genç yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri'nin Talas ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kanser hastası şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5. kattan düşen kanser hastası genç yaşam mücadelesini kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde 5’inci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kanser hastası şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokak üzerinde 13. katlı bir binada dün meydana gelen olayda; kolon kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen B.D. (29), 5. kattaki evinin balkonundan aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan B.D.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

5’inci kattaki evinin balkonundan düşen ve ağır yaralanan B.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. B.D.’nin cenazesi; öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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