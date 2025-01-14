5 kişinin öldüğü trafik kazasında sürücü suçlamayı kabul etmedi

Kaza 17 Aralık 2024 saat 03.30 sıralarında Kayseri – Malatya Karayolu’nda meydana geldi. Sürücülüğünü S.D.’nin yaptığı otomobil Muş’un Varto ilçesinden Konya’daki yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıktı. Araç, Kayseri-Malatya karayolunda refüje çarpıp takla attı. Araçtakilerden T.A., Z.B., F.B. ve H.A. olay yerinde, Z.A ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aralarında sürücünün bulunduğu 2 kişi ise yaralandı. Sürücü hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmada tutuksuz sanık araç sürücüsü S.D. ve avukatı Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sürücü Z.A., “Normal hızla yolda gidiyordum. Önüme hayvan çıktı. Çarpmamak için manevra yaptım. Bariyerlere çarptım. Hızım yaklaşık 90 kilometreydi. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın adli kontrol kararının devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı iler bir tarihe erteledi.