Başkan Şahin'den, Papara Kart kullanan gençlere 'kara para aklama' tuzağı uyarısı

Şahin, “çoğunun üniversite gençliğinin oluşturduğu bir Papara Kart kullanıcısı kitlesi var. Fakat burada gençleri bekleyen bir tehlike var, nedir o? Kara para aklamak, Papara Kart üzerinden gerçekleştiriliyor, bunun karşılığında bedel ödeniyor” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Papara kart kullanan gençleri, kara para aklama yöntemiyle kullandıklarını ve bunun bir suç olduğunu söyledi. Papara kullanan gençleri uyaran Mahmut Şahin, “Şimdi Türkiye'de yirmi milyonun üzerinde gencimiz daha çok gençlerden oluşan hatta çoğunun üniversite gençliğinin oluşturduğu bir Papara Kart kullanıcısı kitlesi var. Fakat burada gençleri bekleyen bir tehlike var, nedir o? Kara para aklamak isteyenler yani suç gelirlerinin aklanması diye resmî kurumlarda tabir edilen ve halk dilinde kara para aklanması diye bilinen olay Papara Kart üzerinden gerçekleştiriliyor. Şimdi niye bunu yapıyorlar? Çünkü bir güven var, bunun karşılığında bedel ödeniyor. Deniyor ki bu kredi kartı değil, senin normal hesap kartını kullanmaya da devam edebilirsin, fakat biz de kullanalım. Sana bunun karşılığını ayda on beş bin lira, yirmi bin lira para vereceğiz Şimdi Genç Bey'in bu paraya ihtiyacı var doğal olarak. Ya da geliri az olan geçinmekte zorluk çeken insanların da buna ihtiyacı var. O anlamda bu tabloyla kartı kullanıma alıyorlar ve her gün orada on binlerce, yüz binlerce liralık işlem yapılıyor, yani kara paralar aklanıyor” diye konuştu.

‘BU SUÇTAN 5 GENÇ TUTUKLANDI’

Bu kara para aklama yönteminin ağına düşen 5 gencin hapis yattığını dile getiren Başkan Şahin, “Bu aklama sonucunda tabii ki MASAK'ın ya da siber suçlarla mücadelenin ağını takılıyor. Ve takibe alındıktan sonra da şu anda bakın içeride yatan beş tane üniversite genci var, yani hiçbir suçu yok. Sadece aylık gelene tamah etmiş, tav olmuş ve kartını kullanıma vermiş. Ve cezaevinde ve şu anda belki de yüz binlerce gencimizi bekleyen bir tehlike bu. Yani bu anlamda ailelerin bunu Takip etmesi kesinlikle bu hesabın kredi kartı olmasa bile başkasının kullanımına verilmemesi noktasında biz gençleri uyarıyoruz. Hatta bunu yapan varsa Tüketiciler Birliğine sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler. Biz onlara yol da göstereceğiz, yardımcı da olacağız. Ama bakın gelecekte devlet memuru olmasını engelleyebilecek hatta aile kimsenin devlet memuru olmamasını sağlayacak bir suç işlemektedirler. Onların ağına düşüyorlar ve maalesef Türkiye'de asıl dolandırıcılar değil de dürüstlerin yakalanması daha kolay olduğu için biz gençlerimizi bunu kullananları bize ulaşmaları noktasında uyarıyoruz. Aileler de bunu takip etsinler, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.