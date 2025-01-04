6 kilogram uyuşturucu maddenin satışı engellendi

Kayseri'de jandarma ekipleri bir şahsın üzerinde 6 kilogram uyuşturucu madde ele geçirerek kentte satışını engelledi. Operasyon hakkında açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Şehre ve gençliğimizin geleceğine verdiğimiz sözün sonuna kadar arkasındayız. Bu şehirde uyuşturucu sattırmayacak ve hiç bir gencimizi feda etmeyeceğiz. Jandarmamız yaptığı operasyonla yakaladıkları şahsın üzerinde buldukları 6 kilo metamfetamin maddesinin şehrimiz sokaklarında satılmasını engellediler. Yakalanan şahsın savcılığa sevk işlemleri tamamlanmıştır" dedi.