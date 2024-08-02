6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen 6’ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı, Kültepe Ziyaretçi Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Anadolu’da en büyük ticaret merkezi olarak tanınan Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi destekleri ile devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı iş birliği ile 6’ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültepe ziyaretçileri için hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen 6’ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı’nda Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu koordinatörlüğünde farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte gerek ülkemizde, gerek dünyanın farklı coğrafyalarında ve gerekse Kayseri’de gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla ilgili sunumlar yapılıyor.

Bu özel toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve yapımı devam eden dünyada eşi benzeri az bulunan kayadan oyma Kültepe Müzesi, yapımı tamamlanan Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi canlandırma çalışmaları ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir niteliğe bürünecek Kültepe Kaniş-Karum projeleri de uluslararası alanda tanıtılıyor.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe Kaniş-Karum ören yerinde 76 yıldır devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgiler de paylaşılıyor.

Kayseri’nin özellikle ticaret tarihini 6 bin yılı aşkın geçmişe dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum ören yeri, bir kez daha tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarıyor.