6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen 6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı, Kültepe Ziyaretçi Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı iş birliği ile düzenlenen 6’ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı, Kültepe Ziyaretçi Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Anadolu’da en büyük ticaret merkezi olarak tanınan Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi destekleri ile devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı iş birliği ile 6’ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültepe ziyaretçileri için hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen 6’ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı’nda Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu koordinatörlüğünde farklı ülkelerden gelen katılımcılarla birlikte gerek ülkemizde, gerek dünyanın farklı coğrafyalarında ve gerekse Kayseri’de gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla ilgili sunumlar yapılıyor.

Bu özel toplantıda Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve yapımı devam eden dünyada eşi benzeri az bulunan kayadan oyma Kültepe Müzesi, yapımı tamamlanan Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi canlandırma çalışmaları ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir niteliğe bürünecek Kültepe Kaniş-Karum projeleri de uluslararası alanda tanıtılıyor.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kayseri-Sivas karayolu üzerinde bulunan Kültepe Kaniş-Karum ören yerinde 76 yıldır devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgiler de paylaşılıyor.

Kayseri’nin özellikle ticaret tarihini 6 bin yılı aşkın geçmişe dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum ören yeri, bir kez daha tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarıyor.

6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı
6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı
6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı
6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı
6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı
6'ncı Uluslararası Kültepe Toplantısı yapıldı
Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'ye davet
Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'ye davet
Bakan Bolat'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Bakan Bolat'tan Kayseri Valiliği'ne ziyaret
Kayseri'de iş yeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de iş yeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı
Haniye için tüm camilerde Cuma günü gıyabi cenaze namazı kılınacak
Haniye için tüm camilerde Cuma günü gıyabi cenaze namazı kılınacak
Türkiye'de Haniye için bir günlük milli yas ilan edildi
Türkiye'de Haniye için bir günlük milli yas ilan edildi