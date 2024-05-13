600 dekar alan 6 ayda yeşile büründü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocasinan Ziraat Odası iş birliğinde Türkiye’de ilk ortaklaşa uygulanan Mera Islah Projesi kapsamında 400 dekar Beydeğirmeni, 200 dekar Molu olmak üzere toplam 600 dekar araziye mera vasfı kazandırıldı. Tohumları Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ve arazisi Büyükşehir ekiplerince hazırlanan, Kocasinan Ziraat Odası tarafından da ekimi yapılan alan, 6 ay gibi kısa bir sürede yemyeşil bir örtüye bürünerek, otlatmaya açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili kurumlarla iş birliği halinde tarım ve hayvancılığa yönelik sürdürdüğü çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Mera Islah Projesi kapsamında, arazisi Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makinalarınca düzenlenen ve tohumları yine Büyükşehir Belediyesi’nce tarafından temin edilen, ekimi de Kocasinan Ziraat Odası tarafından gerçekleştirilen toplam 600 dekar araziye tekrar mera vasfı kazandırıldı.

400 dekar Beydeğirmeni Mahallesi, 200 dekar Molu’da olmak üzere 600 dekar vasfını yitirmiş mera arazisinin ıslahı gerçekleştirildi. Tohumları Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen toplam 600 dekar araziye tekrar mera vasfı kazandırıldı. Tohumların ekimi, Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği traktörler ile çiftçiler tarafından gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje ile birlikte Kayseri’de meraların şenlendiğini, tarım ve hayvancılık alanında yatırım ve hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın da merkezi olması için büyük gayret gösterdiklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye 25 kilometre uzaklıkta olan Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi’ne 400 dekarlık, Molu Mahallesi’ne ise 200 dekarlık araziye mera vasfı kazandırdıklarını söyledi.

Büyükkılıç, 2023 yılı Kasım ayının ortalarında mera yem bitkisi tohum ekilişinin ardından 6 ay gibi kısa sürede alanın meraya kazandırıldığını hatırlatarak, projenin bölgeye, üreticilere hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.