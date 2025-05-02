62 şok uygulama: 5 bin 537 kişi sorgulandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimler neticesinde 62 şok uygulamada 5 bin 537 şahıs kontrol sorgulandı. Aranan 10 şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri; Melikgazi, Kocasinan ve Talas’ta park/bahçe ve motorlu kuryelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler neticesinde gerçekleşen 62 şok uygulamada, 4 bin 537 şahıs, bin 590 araç, 156 park/bahçe ve 64 umuma açık alan kontrol edildi.
Bu kapsamda 10 aranan şahıs yakalanırken, 10 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. 10 şahıs hakkında uyuşturucu ve uyarıcı hap bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı.
Öte yandan; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet Kurusıkı Tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilerek, 1 adet hacizli/yakalamalı oto, 2 aranan oto ve 1 adet sahte plakalı oto ele geçirildi.