Akar 'Tek yürek, tek yumruk çalışacağız'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar 'Birbirimizin derdiyle dertleneceğiz. Tek yürek, tek yumruk çalışacağız, terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşacağız' dedi.

Akar 'Tek yürek, tek yumruk çalışacağız'

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Kayseri'nin Tarımsal Üretimine Yönelik Bilgi Paylaşımı ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; “Kocasinan Ziraat Odası. Birbirimizin derdiyle dertleneceğiz.  Tek yürek, tek yumruk çalışacağız, terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye’ye kavuşacağız. Ülkemizde yaşanan ağır zirai don olayının etkilerini değerlendirdiğimiz toplantıda Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş’in ev sahipliğinde İlçe Ziraat Odaları Başkanları ve çiftçilerimiz ile bir araya geldik. Taleplerini dinlediğimiz çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hep birlikte çözmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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