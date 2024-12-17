63 Suç kaydıyla aramızda geziyorlardı: 2 Hırsız yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği ekiplerince 13 Aralık günü meydana gelen "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" konusu ile alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 8'i hırsızlık olmak üzere toplam 21 suç kaydı bulunan H.H.E. (33) ve 17'si hırsızlık olmak üzere toplam 41 suç kaydı bulunan T.K.(46) yakalandı.

Şüphelilerin yapılan ev aramalarında hırsızlığa konu çalıntı malzemeler ele geçirilerek sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edilirken, H.H.E. ve T.K., gözaltına alındı. Şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.