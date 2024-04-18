63 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Niğde'de yalnız yaşadığı öğrenilen 63 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

63 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Niğde’de yalnız yaşadığı öğrenilen 63 yaşındaki şahıs, evinde ölü bulundu.

Olay, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cici Baba Sokak’taki Huzur Apartmanı’nda meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Erdal İlgen’den (63) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Erdal İlgen’in cansız bedeni ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlgen’in ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İHA
Kayseri Gündem

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