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  • 64 koyunla sağ olarak kurtarılan Akkışlalı çobandan Vali Çiçek'e teşekkür

64 koyunla sağ olarak kurtarılan Akkışlalı çobandan Vali Çiçek'e teşekkür

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan ve mahsur kaldığı yerden 24 saat sonra kurtarılan çoban, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

64 koyunla sağ olarak kurtarılan Akkışlalı çobandan Vali Çiçek'e teşekkür
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan ve mahsur kaldığı yerden 24 saat sonra kurtarılan çoban, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkür etti.

Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylaya çıkaran çoban Sadettin Demirkol, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, jandarma, Turkuaz ve Anda ekipleri çalışma başlattı. 24 saat süren çalışmanın ardından ekipler, 84 yaşındaki Demirkol’a ulaştı. Hastaneye kaldırılan Demirkol, tedavi altına alındı. Sürüdeki bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirlenirken, sağ kalan 64 koyun ise ahıra götürüldü.

Çobandan Vali Çiçek’e teşekkür

Öte yandan, 24 saat içerisinde hayvanları ile birlikte sağ olarak kurtarılan Demirkol, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkür etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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