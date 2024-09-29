66 bin litrelik motorin ihalesinde sona doğru

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Kayseri Havalimanı Müdürlüğü tarafından motorin alımı için ihale düzenlenecek.

66 bin litrelik motorin ihalesinde sona doğru
Kayseri GündemEditör

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Kayseri Havalimanı Müdürlüğü tarafından motorin alımı için ihale düzenlenecek.

DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğünce; 2025 yılı için 33 bin litre, 2026 yılı için 33 bin litre olmak üzere toplam 66 bin litre motorin alımı için açık ihale usulü ihale düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyenler 24 Ekim saat 10.00’a kadar başvurularını yapacak. DHMİ Kayseri Havalimanları toplantı Salonu’nda düzenlenecek ihalenin ardından akaryakıtlar idareye teslim edilecek.

İHA
Kayseri Gündem

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