7 bin yıllık tarihi miras ayağa kalkıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kazı çalışmalarında son ulaşılan verilerle tarihi 7 bin yıla dayanan Kültepe Kaniş-Karum’u dünyanın sayılı kayadan oyma müzesi olacak Kültepe Müzesi, 14 evden oluşan Asurlu Tüccarlar Sokağı ve Kültepe Ziyaretçi Merkezi projeleri ile yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Ev sahipliği yaptığı değişik medeniyetlerle zengin bir tarihi ve kültürel mirası bağrında barındıran kadim kent Kayseri’nin bu zenginliğine sahip çıkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda tarihi ve kültürel değerleri önemli projelerle gün yüzüne çıkararak dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kültepe’nin 75 yıllık rüyasının gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum ören yerinde hayata geçirilen önemli projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “7 bin yıllık geçmişiyle kadim kentimize ‘ticaretin merkezi Kayseri’ mührünü vuran Kültepe Kaniş-Karum’u yeniden ayağa kaldırıyor, 75 yıllık rüyayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

“BULUNTULAR TARİHE IŞIK TUTTU”

Başkan Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğünde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun kazı başkanlığında yürütülen çalışmalara Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü şekilde destek verdiklerini kaydederek, “Kültepe Kaniş-Karum ören yerinde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu hocamızın kazı başkanlığını yaptığı çalışmaları daima destekledik. Ortaya çıkan buluntular adeta tarihe ışık tuttu. Bu bölge ve burada çıkan buluntular elbette ki çok önemli ve çok değerli. Bizlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bu tarihi ve kültürel mirası yeniden ayağa kaldırmak ve dünyaya tanıtmak adına bölgede 3 önemli projeyi hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“75 YILLIK RÜYA GERÇEK OLACAK”

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Kültepe Kaniş-Karum’da hummalı şekilde çalışmaları süren projeler hakkında bilgiler veren Büyükkılıç, “Türkiye’nin kayadan oyma müzesi olacak Kültepe Müzesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Yİne Karum’da yaşamış olan tüccarların bir mahallesinin canlandırıldığı 14 evden oluşan Asurlu Tüccarlar Sokağı’nda çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Kazı çalışmaları hakkında bilgilerin aktarıldığı Kültepe Ziyaretçi Merkezi’miz ise ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Kayadan oyma Kültepe Müzesi ve Asurlu Tüccarlar Sokağı da tamamlandığında 75 yıllık rüya gerçek olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, kazı çalışmalarını sürdüren ekibe, projelerin yürütülmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesi personeline ve yüklenici firmaya teşekkür etti.