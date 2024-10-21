7’nci Kayseri Kitap Fuarı'na ziyaretçi rekoru

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Dünya Ticaret Merkezi’nde 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 7’nci Kayseri Kitap Fuarı sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’nı 10 günlük süre içerisinde 1 milyon 85 bin 214 kitapseverin ziyaret ettiğini açıkladı.

Kayseri Kitap Fuarı’nın, birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin, dördüncüsünde 815 bin 119, beşincisinde 935 bin 638 ve altıncısında 1 milyon 39 bin 93 kişi tarafından ziyaret edildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “7'nci Kayseri Kitap Fuarı’nda rekorlar güncellenmeye devam ediyor. 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçi sayısıyla büyük bir başarıya imza attık. Kitap tutkunlarını bir araya getiren fuarımıza gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyor, okuyan ve okutan şehir Kayseri’mize çok yakışan bu rekoru gururla paylaşıyoruz” dedi.

412 yayınevi, 513 yazar ile 3 milyonu aşkın kitabı kitap kurtları ile buluşturan 7’nci Kayseri Kitap Fuarı, her gün birbirinden özel ve ünlü yazarları konuk ederken, kitapseverler de merakla bekledikleri yazarlar ile söyleşiler ve imza etkinlikleri ile bir araya geldi.