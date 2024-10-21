Milletvekili Cıngı ASEAN Genel Kurulu’nda konuştu

Geçtiğimiz günlerde ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi AIPA’nın 45. Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Laos'un başkenti Vientiyan’a bir seyahat gerçekleştiren AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Genel Kurul'da ASEAN üyesi ülkelerin parlamenterlerine ve devlet adamlarına hitap etti. Milletvekili Cıngı, konuşmasında, Türkiye olarak Güneydoğu Asya ülkelerine ne kadar önem verdiklerinin altını çizerek özellikle ASEAN'ın bu dönemin ana teması olan üyeler arasında hem fiziki hem de ruhi birlikteliklerin sağlanması hususunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anadolu topraklarından başlayıp Çin'e kadar uzanan Orta Koridor Projesi marifetiyle İpek Yolu'nu tekrar canlandırma çabalarını anlattı. Cıngı aynı zamanda felaket yönetimi konusunda da ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından ASEAN üyesi ülkelerin yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkürlerini dile getirdi. Felaket yönetimi konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin edinmiş olduğu tecrübeyi üye ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını söyleyen Milletvekili Cıngı, ASEAN Parlamentolar Arası Asamblesi Komisyonunun TBMM'de kurulmasının ardından hızla çalışmalara başladıklarını da aktardı. Cıngı, Türkiye Cumhuriyeti olarak Güneydoğu Asya’da yer alan müttefik üyeler ile adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir uluslararası düzen ve ilişkiler için daha yakın çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Murat Cahid Cıngı ve beraberindeki heyet üye ülkelerle ikili toplantılar yaparak temaslarına devam edecek.