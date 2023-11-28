7,5 asırlık türbe restore edildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan 750 yıllık Şeyhü'l Abdal Seyyid Şerif Er-Rüfai Hazretleri Türbesi restore edilerek yeniden ziyarete açıldı.

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  • 28.11.2023 21:11
  • Güncelleme: 28.11.2023 22:46
7,5 asırlık türbe restore edildi
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Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan 750 yıllık Şeyhü’l Abdal Seyyid Şerif Er-Rüfai Hazretleri Türbesi restore edilerek yeniden ziyarete açıldı.

Selçuklular dönemindeki ilim merkezlerinden biri haline gelen Develi’deki ilim erbabı Şeyhü’l Abdal Seyyid Şerif Er-Rüfai Hazretleri, hayatı boyunca ilim ve irfan dersleri verdi. 1259 yılında vefat eden Seyyid Şerif Er-Rüfai Hazretlerinin Kabri üzerindeki türbe, 1279 tarihinde Şeyh Muhammed tarafından yaptırıldı. Seyyid Şerif’in, 1279 tarihinde yaptırılan türbesi; mimarî ve tezyini bakımından dikkate değer türbelerden bir tanesi olup, Osmanlı dönemi kayıtlarında da bu türbeden Seyyid Şerif Zaviyesi olarak bahsedilmektedir. Türbe içinde günümüzde üç farklı sanduka bulunmaktadır. Bunlardan büyük olanı yapının tam ortasına, diğer ikisi ise girişin sağında ve solunda duvara bitişik yerleştirilmiştir. Büyük olan ortadaki sanduka türbeye ismini veren Rufai Şeyh-i Seyyid-i Şerif’e aittir.

Türbenin özellikleri

Türbeye kuzey cephedeki basık kemerli geniş bir kapıdan girilir. Kapı üzerinde kitabe levhası bulunur. Kare planlı iç mekân üçgenlerle geçilen bir kubbe ile o¨rtu¨lmu¨s¸tu¨r. Kıble duvarında mihrap yer alır. I·c¸ mekân kubbe üzerine açılmış üç mazgal penceresi ile doğu ve batı duvarlarına açılan dikdörtgen pencerelerle aydınlatılmıştır. Tamamı düzgün kesme taşla kaplanmış türbe, sade bir görünüşe sahiptir. Türbenin dışta tek bezemeli yeri, giriş bölümüdür. Giriş kapısı, geometrik örgülü iki bordür ile yüksek dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. Kubbede, etekten tepeye dogˆru kavisli olarak yerleştirilmiş on iki tas¸ basamak ve kubbeyi orta yerinden kuşatan geometrik bezemeli silme yer alır. İç mekanda mihrap özenle tasarlanmıştır. Sivri kemerli ve mukarnaslı mihrap nişi; içten dışa dogˆru geometrik örgülü, bitkisel bezemeli ve iç içe geçirilmiş zikzaklardan ibaret üç bordürle yüksek dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınmıştır. Kubbeye geçişi sağlayan üçgenler ve iki renk taşla örülen kubbe, iç mekanı zenginleştiren diğer unsurlardır.

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İHA

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