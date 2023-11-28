KAYSO eski başkanı Demirel son yolculuğuna uğurlandı

 Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski başkanlarından İdris Demirel, dün vefat etti. Demirel, bugün kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.  

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  • 28.11.2023 19:29
  • Güncelleme: 28.11.2023 19:29
KAYSO eski başkanı Demirel son yolculuğuna uğurlandı

KAYSO eski başkanlarından İdris Demirel, dün vefat etti. Demirel’in cenaze törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen ve il başkan yardımcıları ve Demirel’in ailesi, yakınları katıldı.  
Demirel’in cenazesi bugün saat 14:00'de Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

1ha

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