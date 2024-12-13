7,5 milyon yıllık fosil kazıları dünya paleontoloji tarihine ışık tutuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın destekleri ile süren dünya paleontoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosil kazılarının laboratuvar ve ayaklandırma çalışmaları devam ediyor. Son süreçte çıkan buluntular ile Anadolu’daki en geniş fosil çeşitliliğine sahip olan bir lokalite gün yüzüne çıkarıldı.

Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde 2018 yılı Eylül ayında başlayan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi Başkanlığı’nda ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kayseri’nin Yamula Barajı lokalitelerinde gerçekleştirilen kazılarda, 7,5 milyon yıl öncesine tarihlenen önemli fosil buluntuları keşfedildi. Bu çalışmalar, Anadolu’daki en geniş fosil çeşitliliğine sahip olan bir lokaliteyi ve Anadolu’da yeni bir mega fauna lokalitesini gün yüzüne çıkardı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yürütülen kazılarda Yamula Barajı etekleri ile Barsama bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan fosil kalıntıları arasında atlar, boş boynuzlular, hortumlugiller, yırtıcılar, gergedanlar, zürafalar, domuzlar, kaplumbağalar ve kemirgenler bulunuyor. 7,5 milyon yıl önce Geç Miyosen döneminde Kayseri’nin tropikal iklimden subtropikal iklime geçiş yapmasıyla birlikte çayır ve savana bitki örtüsü bu alanda yaygınlık kazandı. Kayseri ve çevresinde, buğdaygiller, çayır ve savana bitki örtüsünün geniş yayılış gösterdiği keşfedildi.

Ayaklandırma süreçlerine başlandı

Bu çerçevede, Yamula Barajı, özellikle dört farklı fil türüne ev sahipliği yapmasıyla dikkat çekiyor. Son dönemdeki çalışmalarda, zürafa ve domuz ailelerine ait önemli fosillerin yanı sıra tam bir domuz kafatası da bulundu. Kazı sezonunun sona ermesiyle birlikte laboratuvar ve ayaklandırma çalışmalarına hız verildi. İlk aşamada gergedan, zürafa ve fil örneklerinin ayaklandırma süreçlerine başlandı. Yamula Fosil lokaliteleri, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da önemli bir paleontolojik merkez olma yolunda ilerliyor.