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  • 77 bin TL'lik ziynet eşyasını çalmak istedi yakayı ele verdi

77 bin TL'lik ziynet eşyasını çalmak istedi yakayı ele verdi

Kayseri'de bir sarrafa girerek, 77 bin TL değerinde ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline alıp, kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı anbean kameralara yansıdı.

77 bin TL'lik ziynet eşyasını çalmak istedi yakayı ele verdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir sarrafa girerek, 77 bin TL değerinde ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline alıp, kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı anbean kameralara yansıdı.

Kayseri’de bir kişi sarrafa girerek, incelediği ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline aldı. Bir süre elinde altınla oyalanan şahıs, daha sonra kaçtı. Yapılan ihbarın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera inceleme çalışmalarında; şahsın S.K. (22) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda S.K.’nın; ‘hırsızlık’, ‘cinsel saldırı’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. 77 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalma girişiminde bulunan S.K. düzenlenen operasyonla yakalandı. S.K. hakkında işlem başlatıldı.

Olay anı kamerada

Öte yandan, S.K.’nın ziynet eşyasının fotoğrafını çekmek bahanesiyle eline aldığı ve daha sonra işletmeden koşarak uzaklaştığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı

İHA
Kayseri Gündem

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