8 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı

Kayseri’de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya-Kayseri ve Sivas-Kayseri uygulama noktalarında Göçmen Kaçakçılığını Önleme Faaliyetleri kapsamında yapılan huzur uygulamasında 89 binek araç ile 6 otobüste 76’sı yabancı olmak üzere 382 kişi sorgulandı. 8 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlandı.