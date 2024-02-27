8 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince Malatya-Kayseri ve Sivas-Kayseri uygulama noktalarında gerçekleştirilen çalışmada 382 kişi sorgulandı ve 8 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilmek üzere yakalandı.
Kayseri’de Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya-Kayseri ve Sivas-Kayseri uygulama noktalarında Göçmen Kaçakçılığını Önleme Faaliyetleri kapsamında yapılan huzur uygulamasında 89 binek araç ile 6 otobüste 76’sı yabancı olmak üzere 382 kişi sorgulandı. 8 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlandı.
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