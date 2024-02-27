Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Doğutürk: 'İnsan haklarına saygı duyan bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz'

Ancak, ne yazık ki, son dönemlerde bu bölgede yaşanan insan hakları ihlalleri ve zorbalıklar, hepimizi derinden etkilemiştir. Birlikte, insan haklarına saygı duyan ve özgürlüğü savunan bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği, Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde ‘Gönderden Bağımsızlığa Doğu Türkistan’ etkinliği gerçekleştirdi.

İnsan haklarına saygı duyulan bir dünya için mücadele edeceklerini ifade eden Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk; “Doğu Türkistan, tarih boyunca zengin kültürü ve derin köklü tarihi ile önemli bir coğrafya olmuştur. Ancak, ne yazık ki, son dönemlerde bu bölgede yaşanan insan hakları ihlalleri ve zorbalıklar, hepimizi derinden etkilemiştir. Bu bayrak, özgürlüğün ve adaletin simgesidir. Gökyüzüne yükselen her bir renk, mazlumların umudu ve özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır. Birlikte, insan haklarına saygı duyan ve özgürlüğü savunan bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu bayrak, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin haklarını ve özgürlüklerini savunmak için bir araya gelen herkesin ortak sembolüdür. Doğu Türkistan halkının yanında olduğumuzu göstermektedir. Birlikte, insan haklarına saygı duyan ve özgürlüğü savunan bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz. Son olarak, bu bayrağın göndere çekilmesinin Doğu Türkistan halkına umut ve güç vermesini diliyor, birlikte daha aydınlık bir geleceğe doğru ilerlemeyi umuyorum” şeklinde konuştu.