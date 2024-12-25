  • Haberler
  • Asayiş
  • 9 aylık hamile kadın vurularak öldürüldü: Bebeği kurtarıldı

9 aylık hamile kadın vurularak öldürüldü: Bebeği kurtarıldı

Aslen Kayserili olan 9 aylık hamile Hatice Albayrak (26), evinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan kadın hayatını kaybederken, bebeği sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

9 aylık hamile kadın vurularak öldürüldü: Bebeği kurtarıldı

Olay, saat 17.00 sıralarında Kırşehir Ahi Evran Mahallesi 33'üncü Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, hamile Hatice Albayrak'ı, odasına girdiğinde göğsünden tabanca ile vurulmuş halde bulan eşi piyade astsubay M. A. (27) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 aylık hamile olduğu öğrenilen Hatice Albayrak, ilk tedavisinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatice Albayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Hatice Albayrak'ın, 1 hafta sonra normal şartlarda doğumu gerçekleştireceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Saadet Lideri Arıkan'dan Yeni Asgari Ücrete Sert Tepki: 'Keşke Açıklanmasaydı!'
Saadet Lideri Arıkan'dan Yeni Asgari Ücrete Sert Tepki: "Keşke Açıklanmasaydı!"
Bankalarda Yeni Dönem: Kaynağını belgelemeden kimse para çekemeyecek
Bankalarda Yeni Dönem: Kaynağını belgelemeden kimse para çekemeyecek
Kayseri park geleneğine trafik cezası
Kayseri park geleneğine trafik cezası
CHP'li Ünalmış, 'Tomarza'nın sorunlarını sayısal verilerden değil, Tomarza sokaklarından öğrenebilirsiniz'
CHP'li Ünalmış, "Tomarza'nın sorunlarını sayısal verilerden değil, Tomarza sokaklarından öğrenebilirsiniz"
Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayseri İnfo Programı düzenlendi
Erciyes Kayak Merkezi’nde Kayseri İnfo Programı düzenlendi
Kayseri'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu
Kayseri'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!