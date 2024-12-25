Kayseri'de Düzensiz Göç masaya yatırıldı

Kayseri'de, bölge valilerinin katılımlarıyla Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu gerçekleştirildi.

Kayseri'de Düzensiz Göç masaya yatırıldı

Kayseri'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu gerçekleştirildi. Toplantı, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu Bölge Valilerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda yapıldı. ​Valimiz Sayın Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sivas Valisi Sayın Yılmaz Şimşek, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Nevşehir Valisi Ramazan Yıldırım ve İl Göç İdaresi Müdürü Enver Tutel katıldı.

​Toplantı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından, göç alanıyla ilgili kurumlar arası koordinasyon ve değerlendirmelerin yapılması ile sona erdi.

Haber Merkezi

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