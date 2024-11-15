  • Haberler
  • Spor
  • A Milli Futbol Takımı Kayseri'de atlı polislerle karşılandı

A Milli Futbol Takımı Kayseri'de atlı polislerle karşılandı

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile yapacağı maç için Kayseri'ye gelirken, uçaktan inen futbolcular, atlı polisler tarafından karşılandı. Futbolcuların havaalanından stadyuma yolculuğu havadan görüntülendi.

A Milli Futbol Takımı Kayseri'de atlı polislerle karşılandı
Kayseri GündemEditör

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi’nde Galler ile yapacağı maç için Kayseri’ye gelirken, uçaktan inen futbolcular, atlı polisler tarafından karşılandı. Futbolcuların havaalanından stadyuma yolculuğu havadan görüntülendi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta yarın Galler ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı akşam saatlerinde Kayseri’ye ulaştı. Özel uçakla Kayseri’ye inen millileri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı atlı polisler karşıladı. Havaalanı çıkışana kadar millilere eşlik eden atlı polisler, yerini araçlı polis kortejine bıraktı.

Öte yandan, millilerin atlı polisler tarafından karşılanması ve stadyuma gelişi havadan görüntülendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda milli takıma başarılar diledi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Milletvekili Dursun Ataş'tan Başkan Yalçın'a ziyaret
Milletvekili Dursun Ataş'tan Başkan Yalçın'a ziyaret
'Kayseri, millilerimizi heyecanla bekliyor'
'Kayseri, millilerimizi heyecanla bekliyor'
Kayseri Bilim Merkezi, ara tatilde çocukları bilimle tanıştırdı
Kayseri Bilim Merkezi, ara tatilde çocukları bilimle tanıştırdı
Boks dünyası Müslüman Boksör Tyson'un tarihi maçına odaklandı
Boks dünyası Müslüman Boksör Tyson'un tarihi maçına odaklandı
Abdullah Gül'den çarpıcı 'İsrail' çıkışı: 'Modası geçmiş hayaller peşinde'
Abdullah Gül'den çarpıcı 'İsrail' çıkışı: 'Modası geçmiş hayaller peşinde'
Fastfood alışkanlığı diyabetin yaşını düşürüyor
Fastfood alışkanlığı diyabetin yaşını düşürüyor