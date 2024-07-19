ABC Lojistik, filosunu 250 adet Tırsan yatırımı ile güçlendirdi

Sektörün öncü firmalarından ABC Lojistik; filo yatırımlarına devam ederek filosuna 250 adet Tırsan markalı treyler kattı. Güçlü ve modern bir filoya sahip olduklarını söyleyen ABC Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilen, “Bu yatırımla hizmet kapasitemizi ve müşterilerimize sunacağımız hizmet kalitesini daha da yukarı taşıdık” dedi.

Sektörün önde gelen firmalarından ABC Lojistik, yaptığı yatırımlarla büyümesine devam ediyor. Tırsan’dan aldığı 250 aldığı treyleri filosuna katan firma, taşıma kapasitesini büyük oranda artırdı. Araçlar Adapazarı fabrikasında yapılan törenle Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından ABC Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilen’e teslim edildi.

Ali Bilen: "Güçlü filomuzla Türkiye’yi geleceğe taşıyoruz"

ABC Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilen; "Filomuza eklediğimiz 250 adet Tırsan treyler ile lojistik sektöründeki hizmet kalitemizi ve kapasitemizi daha da artırmış bulunuyoruz. Tırsan ile yaptığımız iş birliği sayesinde filomuzun modern ve güçlü olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca, Türkiye ihracatçılar listesinde 478. sırada yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarıyı, özveriyle çalışan ekibimize, bize güvenen müşterilerimize ve iş ortaklarımıza borçluyuz. Sahip olduğumuz güçlü filomuz ile ülkemizi geleceği taşıyoruz” dedi. Tırsan ile yaptıkları iş birliğinden son derece memnun olduklarını belirten Bilen, “Tırsan treylerlerin yüksek kalitesi ve dayanıklılığı, hizmetlerimizin etkinliğini ve güvenilirliğini artırmaktadır. Deneyimli ekibimiz ve kapsamlı ağımız sayesinde yüklerinizi dünya genelinde her noktaya güvenle taşıyoruz. ABC Lojistik olarak, sahip olduğumuz geniş filo ve modern araçlarla lojistik sektöründeki yenilikçi yaklaşımlarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün büyüyen hizmet ağımız ile müşteri taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunarak sektördeki lider konumumuzu pekiştiriyoruz. Bu yatırım, yalnızca şirketimiz için değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi için de önemli bir adımdır. Lojistik sektöründeki kapasitemizi artırarak, ülkemizin ihracat potansiyelini destekliyoruz. Güçlü filomuz ve global erişimimiz sayesinde, ticaretin sürdürülebilirliğini sağlıyor, yerel ve uluslararası piyasalar arasında köprüler kuruyoruz.” diye konuştu.

İç Anadolu’nun en güçlü lojistik firması

ABC Lojistik İç Anadolu Bölgesinin en güçlü lojistik firması olarak öne çıkıyor. Sunduğu hizmetler ve yaptığı yatırımlarla sektöre örnek olan ABC Lojistik, ülkemizin önde gelen ihracatçıları arasına girdi. 2023 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayınlanan ilk 1000 ihracatçı listesinde 478. sırada yer almanın gururunu yaşayan ABC Lojistik, ülke ihracatına sağladığı büyük katkıyı ve lojistik sektöründeki liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

ABC Lojistik, büyüyen filosu ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerine en iyi lojistik hizmeti sunuyor. Sektördeki başarısının altında yatan en önemli faktörün, müşteri memnuniyetine odaklı özverili çalışanları olduğuna inanan ABC Lojistik, sektördeki öncü misyonunu sürdürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Çevreci hizmet anlayışıyla çalışıyor

ABC Lojistik, hedeflerine koşarken çevreyi de koruyor. Sürdürülebilir ve doğa dostu çözümler sunarak yenilikçi hizmet anlayışıyla etkili lojistik çözümler üretmeye devam eden ABC Lojistik; hızlı ve güvenilir teslimat süreçleriyle müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. 2023 yılı, ABC Lojistik için sadece finansal başarıların ötesinde, şirketin hizmet kalitesini artırma ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma hedeflerine ulaşmasında da önemli bir yıl oldu. Bu başarıların devamını getirmek ve sektördeki lider konumunu pekiştirmek için, inovasyon ve teknoloji yatırımlarına devam edecek olan ABC Lojistik, müşterilerine ve paydaşlarına sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıyacak.