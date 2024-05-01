- Haberler
- Türkiye
- ABD Üniversitelerindeki Gazze'ye destek eylemlerine Türkiye üniversiteleri de katılıyor
ABD Üniversitelerindeki Gazze'ye destek eylemlerine Türkiye üniversiteleri de katılıyor
ABD'nin neredeyse tüm üniversitelerinde devam eden Gazze'ye destek eylemlerine, ülkemizdeki bazı üniversiteler de katılmaya başladı.
İsrail'in yaklaşık 7 aydır Gazze'de yaptığı katliamlara duyarsız kalmayan ABD üniversitelerinde günlerdir devam eden Gazze'ye destek eylemlerine de Türkiye'deki üniversiteler de yavaş yavaş dahil olmaya başladı.
ABD ve Avrupa'daki birçok üniversitede devam eden Gazze'ye destek eylemleri polis müdahalesiyle dağıtılmaya çalışılırken, protestolar her geçen gün büyüyerek çoğalıyor.
Bakmadan Geçme
Kazada savrulan araç ters döndü: 3 yaralı
'Leylekli köy' misafirlerini ağırlamaya başladı
HAK-İŞ 1 Mayıs'ta taleplerini sıraladı
Kayseri'de 1 Mayıs kutlamalarında yoğun güvenlik önlemleri alındı
Büyükşehir'in hobi bahçelerinin yeni sakinleri belli oldu
Başkan Çelik, Emekçiler enflasyona karşı ezdirilmemeli ve hayat pahalılığı ile yoksulluğa karşı korunmalı”