ABD Üniversitelerindeki Gazze'ye destek eylemlerine Türkiye üniversiteleri de katılıyor

ABD'nin neredeyse tüm üniversitelerinde devam eden Gazze'ye destek eylemlerine, ülkemizdeki bazı üniversiteler de katılmaya başladı.

ABD Üniversitelerindeki Gazze'ye destek eylemlerine Türkiye üniversiteleri de katılıyor

İsrail'in yaklaşık 7 aydır Gazze'de yaptığı katliamlara duyarsız kalmayan ABD üniversitelerinde günlerdir devam eden Gazze'ye destek eylemlerine de Türkiye'deki üniversiteler de yavaş yavaş dahil olmaya başladı.

ABD ve Avrupa'daki birçok üniversitede devam eden Gazze'ye destek eylemleri polis müdahalesiyle dağıtılmaya çalışılırken, protestolar her geçen gün büyüyerek çoğalıyor.

ABD Üniversitelerindeki Gazze'ye destek eylemlerine Türkiye üniversiteleri de katılıyor

Haber Merkezi

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