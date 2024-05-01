ABD Üniversitelerindeki Gazze'ye destek eylemlerine Türkiye üniversiteleri de katılıyor

İsrail'in yaklaşık 7 aydır Gazze'de yaptığı katliamlara duyarsız kalmayan ABD üniversitelerinde günlerdir devam eden Gazze'ye destek eylemlerine de Türkiye'deki üniversiteler de yavaş yavaş dahil olmaya başladı.

ABD ve Avrupa'daki birçok üniversitede devam eden Gazze'ye destek eylemleri polis müdahalesiyle dağıtılmaya çalışılırken, protestolar her geçen gün büyüyerek çoğalıyor.