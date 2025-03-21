Abdullah Gül'den Oktay Ensari'ye taziye mesajı

Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şube Başkanı Gazeteci Oktay Ensari bir süre önce rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. Ensari, bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Oktay Ensari’nin vefatına ilişkin yayınlamış olduğu mesajda; “Siyasete ilk başladığım günlerden beri tanıdığım çalışkan, dürüst, başarılı bir gazeteci olan Oktay Ensari’nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Rahatsızlığı sırasında zaman zaman arayarak kendisine moral vermiştim. Her zaman tarafsız bir şekilde mesleğini yapan Ensari’nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Kayseri’nin en kıdemli, duayen gazetecilerinden birini kaybetmekten dolayı da Kayseri basın camiasına taziyelerimi iletiyorum” ifadelerinde bulundu.