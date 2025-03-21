Kayseri Model Fabrika, KOBİ'lere Yeşil Dönüşümde Rehberlik Edecek

Kayseri Model Fabrika ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bu önemli adımdan dolayı KMF Ekibini kutluyor, TÜBİTAK Başkanı Sayın Orhan Aydın nezdinde güvenleri için TÜBİTAK’a teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.” dedi.

Yeşil Dönüşüm ve İnovasyon İçin Önemli Bir Adım

TÜBİTAK tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çerçevesinde, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm mevzuatlarına uyum sağlamaları adına önemli bir destek mekanizması oluşturulmuş durumda. 1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı, KOBİ’lerin çevre dostu ve sürdürülebilir iş modellerine geçiş yapabilmesi için gerekli olan teknik destek ve rehberlik hizmetlerini sunmayı amaçlıyor. Kayseri Model Fabrika, bu çağrı kapsamında sağlanan destekten faydalanarak, KOBİ’lere yeşil dönüşüm süreçlerinde yardımcı olacak ve onları yönlendirecek mentörlük hizmetleri verecek.

KOBİ’ler, 1831 çağrısı kapsamında proje bazında 210.000 TL destekten yararlanabilecekler.

TÜBİTAK Web Sitesi İlan Linki:

[1831 Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı İlanı](https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/1831-yesil-inovasyon-teknoloji-mentorluk-cagrisi-cozum-ortagi-niyet-beyani-duyurusu-cagrisi-sonuclari-aciklandi)

Başvurular Başlıyor: 1 Nisan 2025

Kayseri Model Fabrika, bu çağrıya çözüm ortağı olarak katılmasının ardından, 1 Nisan 2025 tarihinde başlayacak olan başvuru süreci hakkında KOBİ’leri bilgilendirecek. KMF, başvuru sürecine dair tüm detayları duyurarak, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yolculuklarında onlara rehberlik edecektir.