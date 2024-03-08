Abdullah Özkırış Bünyan'da vatandaşlarla buluştu

Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Abdullah Özkırış Bünyan'da vatandaşlarla buluştu
Kayseri GündemEditör

Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, Bünyan ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Yeniden Refah Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın ziyaret programları devam ediyor. Bu çerçevede şehrin her noktasında vatandaşlarla kucaklaşarak talep ve şikayetleri dinleyen Prof. Dr. Özkırış, beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret programına Bünyan ilçesinde devam ederek burada vatandaşlarla buluştu.

Özkırış, vatandaşlarla sohbet edip talep ve şikayetlerini dinlerken, seçilmesi halinde Kayseri’nin geleceğine dair yapacakları projeler hakkında da bilgiler paylaştı.

Abdullah Özkırış Bünyan'da vatandaşlarla buluştu
Abdullah Özkırış Bünyan'da vatandaşlarla buluştu
Abdullah Özkırış Bünyan'da vatandaşlarla buluştu
Abdullah Özkırış Bünyan'da vatandaşlarla buluştu
Abdullah Özkırış Bünyan'da vatandaşlarla buluştu
İHA
Kayseri Gündem

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