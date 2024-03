Abdullah Özkırış yeni projesini duyurdu

Kayseri’nin geleceği için projeler üreten Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, şehrin her mahallesinde çocuklara erken yaşta eğitim imkanı sunacak olan ’Refah Kreşi’ açma projesini duyurdu.

Özkırış, her çocuğun en iyi eğitimi alması ve erken yaşta nitelikli bir eğitim ortamına erişim sağlaması gerektiğine inandığını ifade ederek; bu istikamette şehrin her mahallesinde açılacak olan Refah Kreşleri’nin, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim almalarını sağlayacak ve ailelere ekonomik açıdan destek olacağını söyledi. Özkırış; "Refah Kreşleri, sadece çocukların bakımı ve eğitimi ile kalmayacak, aynı zamanda çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Ayrıca, kreşlerde görev alacak eğitimciler özenle seçilerek, çocukların en iyi şekilde yetişmelerini sağlamak için kaliteli bir eğitim sunulacak. Bu projeyle hem çalışan anne ve babaların çocuk bakımı konusundaki endişelerini azaltmayı hem de şehirdeki eğitim kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, her çocuğun eğitim hakkını koruyarak toplumsal eşitliği sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Abdullah Özkırış’ın bu projesi, şehrin her kesiminden aileye hitap ederek çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve gelişmelerini destekleyecek.