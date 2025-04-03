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Adana Demirspor - Kayserispor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

Kayserispor'un yarın deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçı İzmir Bölgesi hakemi Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Adana Demirspor - Kayserispor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 30’uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bilal Gölan ve Mehmet Akıncık yapacak. Müsabakanın dördündü hakemi olarak Yunus Dursun görevlendirildi. 
Süper Ligin 30’uncu hafta maç programı ve görev alacak hakemler şu şekilde;
4 Nisan Cuma:
20.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
5 Nisan Cumartesi 
13.30 Rizespor- Sivasspor: Oğuzhan Çakır 
16.00 Başakşehir – Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Antalyaspor – Samsunspor: Ümit Öztürk
6 Nisan Pazar
13.30 Alanyaspor – Bodrumspor: Arda Kardeşler
16.00 Hatayspor – Eyüpspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor: Mehmet Türkmen
7 Nisan Pazartesi
20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe – Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

Haber Merkezi

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