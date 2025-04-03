Adana Demirspor - Kayserispor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 30’uncu haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı. Kayserispor’un deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçı Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bilal Gölan ve Mehmet Akıncık yapacak. Müsabakanın dördündü hakemi olarak Yunus Dursun görevlendirildi.

Süper Ligin 30’uncu hafta maç programı ve görev alacak hakemler şu şekilde;

4 Nisan Cuma:

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

5 Nisan Cumartesi

13.30 Rizespor- Sivasspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Başakşehir – Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Antalyaspor – Samsunspor: Ümit Öztürk

6 Nisan Pazar

13.30 Alanyaspor – Bodrumspor: Arda Kardeşler

16.00 Hatayspor – Eyüpspor: Burak Pakkan

19.00 Fenerbahçe – Trabzonspor: Mehmet Türkmen

7 Nisan Pazartesi

20.00 Kasımpaşa – Beşiktaş: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe – Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe