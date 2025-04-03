Kayseri Milletvekillerinin Sosyal Medya Karneleri

Kayseri Milletvekillerinin sosyal medyadaki etkileşimleri, Instagram ve X platformlarındaki takipçi sayılarına göre incelenmiştir. İşte 2025 yılı itibarıyla kaydedilen veriler ve partilere göre yapılan karşılaştırmalar:

Kayseri Milletvekillerinin Sosyal Medya Karneleri

Instagram Takipçi Sayıları

MilletvekiliPartisiTakipçi Sayısı (Instagram)
Hulusi AkarAk Parti764,000
Baki ErsoyMHP47,500
İsmail ÖzdemirMHP39,200
Ayşe BöhürlerAk Parti18,200
Şaban ÇopuroğluAk Parti11,700
Dursun AtaşAk Parti9,321
Sayın Bayar ÖzsoyAk Parti4,530
Murat Cahid CıngıAk Parti4,008
Aşkın GençCHP6,207
Mahmut ArıkanSP15,500

Genel Değerlendirme

1. Instagram Üzerinde Karşılaştırma

  • En Çok Takipçiye Sahip Olan:
    • Hulusi Akar: 764,000 takipçi ile Kayseri'nin en çok takipçiye sahip milletvekili.
    • Ayşe Böhürler: 18,200 takipçi ile daha düşük bir düzeyde ama X'deki performansı etkileyici.
  • MHP Temsilcileri:
    • Baki Ersoy ve İsmail Özdemir sırasıyla 47,500 ve 39,200 takipçi ile Instagram’da dikkat çekiyorlar.
  • AK Parti’nin Genel Durumu:

    • Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, takipçi sayılarını artırmaları gereken milletvekilleri.

      CHP Milletvekili Aşkın Genç'in Özsoy ve Cıngı'dan daha fazla İnstagram takipçisi olmasına rağmen, düşük seviyelerde seyrediyor.

      Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ise instagramdaki takipçi sayısı bir çok milletvekilinin takipçi sayısını geride bırakmaktadır.

       

X Takipçi Sayıları

MilletvekiliPartisiTakipçi Sayısı (X)
Ayşe BöhürlerAk Parti126,600
Baki ErsoyMHP83,400
İsmail ÖzdemirMHP60,900
Hulusi AkarAk Parti33,400
Şaban ÇopuroğluAk Parti15,500
Dursun AtaşAk Parti45,900
Sayın Bayar ÖzsoyAk Parti3,150
Murat Cahid CıngıAk Parti6,000
Aşkın GençCHP4,873
Mahmut ArıkanSP46,500

 

2. X Üzerinde Karşılaştırma

  • Ayşe Böhürler, X platformunda 126,600 takipçi ile öne çıkıyor. Bu, sosyal medya stratejisinin ve halkla ilişkilerini güçlendirmenin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
  • Baki Ersoy: 83,400 takipçi ile MHP'nin sosyal medyada etkili olduğunu gösteriyor.
  • Hulusi Akar'ın yüksek sayıda X'deki takipçi sayısı olmasına rağmen, İnstagram takipçi sayısıyla oranlandığında nisbeten düşük görünüyor. Instagram'daki düşüşle karşılaştırıldığında içerik etkileşimini artırmaları gerektiğini gösteriyor.
  • İsmail Özdemir'in de hem twitter hem de insatagram'da etkin bir takipçi sayısı dikkatlari çekiyor.
  • Ak Parti Milletvekillerinden Ayşe Böhürler X'te, Hulusi Akar İnstagram'da, en çok takipçisi olan Kayseri Milletvekillerinden.

Sonuç

Kayseri milletvekillerinin sosyal medya etkinliği, farklı platformlarda farklılık gösteriyor. Özellikle, Instagram'da daha fazla takipçiye sahip olan Hulusi Akar, X platformunda nispeden daha düşük görünmektedir. Ayşe Böhürler de X'teki yüksek takipçi sayısını  Instagram'da gösterememektedir. Bu veriler, milletvekillerinin sosyal medya stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi ve halkla etkileşimin artırılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Haber Merkezi

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