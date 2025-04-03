Kayseri Milletvekillerinin Sosyal Medya Karneleri
Kayseri Milletvekillerinin sosyal medyadaki etkileşimleri, Instagram ve X platformlarındaki takipçi sayılarına göre incelenmiştir. İşte 2025 yılı itibarıyla kaydedilen veriler ve partilere göre yapılan karşılaştırmalar:
Instagram Takipçi Sayıları
|Milletvekili
|Partisi
|Takipçi Sayısı (Instagram)
|Hulusi Akar
|Ak Parti
|764,000
|Baki Ersoy
|MHP
|47,500
|İsmail Özdemir
|MHP
|39,200
|Ayşe Böhürler
|Ak Parti
|18,200
|Şaban Çopuroğlu
|Ak Parti
|11,700
|Dursun Ataş
|Ak Parti
|9,321
|Sayın Bayar Özsoy
|Ak Parti
|4,530
|Murat Cahid Cıngı
|Ak Parti
|4,008
|Aşkın Genç
|CHP
|6,207
|Mahmut Arıkan
|SP
|15,500
Genel Değerlendirme
1. Instagram Üzerinde Karşılaştırma
- En Çok Takipçiye Sahip Olan:
- Hulusi Akar: 764,000 takipçi ile Kayseri'nin en çok takipçiye sahip milletvekili.
- Ayşe Böhürler: 18,200 takipçi ile daha düşük bir düzeyde ama X'deki performansı etkileyici.
- MHP Temsilcileri:
- Baki Ersoy ve İsmail Özdemir sırasıyla 47,500 ve 39,200 takipçi ile Instagram’da dikkat çekiyorlar.
- AK Parti’nin Genel Durumu:
Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, takipçi sayılarını artırmaları gereken milletvekilleri.
CHP Milletvekili Aşkın Genç'in Özsoy ve Cıngı'dan daha fazla İnstagram takipçisi olmasına rağmen, düşük seviyelerde seyrediyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ise instagramdaki takipçi sayısı bir çok milletvekilinin takipçi sayısını geride bırakmaktadır.
X Takipçi Sayıları
|Milletvekili
|Partisi
|Takipçi Sayısı (X)
|Ayşe Böhürler
|Ak Parti
|126,600
|Baki Ersoy
|MHP
|83,400
|İsmail Özdemir
|MHP
|60,900
|Hulusi Akar
|Ak Parti
|33,400
|Şaban Çopuroğlu
|Ak Parti
|15,500
|Dursun Ataş
|Ak Parti
|45,900
|Sayın Bayar Özsoy
|Ak Parti
|3,150
|Murat Cahid Cıngı
|Ak Parti
|6,000
|Aşkın Genç
|CHP
|4,873
|Mahmut Arıkan
|SP
|46,500
2. X Üzerinde Karşılaştırma
- Ayşe Böhürler, X platformunda 126,600 takipçi ile öne çıkıyor. Bu, sosyal medya stratejisinin ve halkla ilişkilerini güçlendirmenin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.
- Baki Ersoy: 83,400 takipçi ile MHP'nin sosyal medyada etkili olduğunu gösteriyor.
- Hulusi Akar'ın yüksek sayıda X'deki takipçi sayısı olmasına rağmen, İnstagram takipçi sayısıyla oranlandığında nisbeten düşük görünüyor. Instagram'daki düşüşle karşılaştırıldığında içerik etkileşimini artırmaları gerektiğini gösteriyor.
- İsmail Özdemir'in de hem twitter hem de insatagram'da etkin bir takipçi sayısı dikkatlari çekiyor.
- Ak Parti Milletvekillerinden Ayşe Böhürler X'te, Hulusi Akar İnstagram'da, en çok takipçisi olan Kayseri Milletvekillerinden.
Sonuç
Kayseri milletvekillerinin sosyal medya etkinliği, farklı platformlarda farklılık gösteriyor. Özellikle, Instagram'da daha fazla takipçiye sahip olan Hulusi Akar, X platformunda nispeden daha düşük görünmektedir. Ayşe Böhürler de X'teki yüksek takipçi sayısını Instagram'da gösterememektedir. Bu veriler, milletvekillerinin sosyal medya stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi ve halkla etkileşimin artırılması gerektiğini vurgulamaktadır.