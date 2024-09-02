Adli yıl açılışı törenle gerçekleştirildi 

KAYSERİ(1HA)-

Kayseri Adliyesi konferans salonunda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler ve Sayın Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Baro Başkanı Ali Köse ile çok sayıda hakim, savcı ve avukat katıldı.

Programda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, adaletin önemine vurgu yaparak, "Adalet, sadece bir kuruma, gruba verilmiş bir görev ya da vasıf değildir. Adalet, bir şeylerden başlayarak, devlet organizasyonuna kadar, aileden başlayarak, toplumun her alanına sahiplenilmesi, kutsanması gereken bir kavramdır. Geçen yıl gelen 94 bin soruşturma ve ihbar evrakının 82 bin 760 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 87 olmuştur. Başsavcılığımıza infaz için gelen 60 bin 800 infaz ve ilamat evrakının 47 bin 145 adedi aynı yıl içinde infaz edilmiş olup başarı yüzdesi yüzde 77 olarak gerçekleşmiştir. Ceza Mahkemelerimize gelen 91 bin 550 davanın 87 bin 31 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 94'tür. Hukuk Mahkemelerimize gelen 46 bin 900 davanın 45 bin 380 adedi aynı yıl içinde karara bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzdesi 95 olarak ortaya çıkmıştır. İcra dairelerimize gelen 487 bin takibin 184 bin 880 adedi sonuçlandırılmış olup başarı yüzdesi yüzde 37'de kalmıştır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüze gelen 12 bin 230 yükümlü dosyasının 11 bin 180 adedi neticeye bağlanmış olup başarı yüzdesi yüzde 91 olarak gerçekleşmiştir 2024 yaz kararnamesinde 16 hakim tayin olmuş yerlerine 34 hakim gelmiş, 4 savcı tayin olmuş 7 savcı gelmiştir. Bakanlığımızca 2’si Ağır Ceza olmak üzere 16 yeni mahkeme faaliyete geçmiştir" diye konuştu.

BARO BAŞKANI ALİ KÖSE: “BAĞIMSIZ AVUKAT YOKSA SAĞLIKLI İŞLEYEN BİR YARGIDAN BAHSEDEMEYİZ"

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse ise, "Hukuk devleti kuvvetler ayrılı ilkeleri yargı bağımsızlıkları adaletin gerçekleşmesindeki temel güvencedir. adaletin hukuk dışında hiç bir kuvvet karşısında eğilmemesi doğrudur. Liyakatla oluşmuş yargı kadrolarının varlığı bu konuda uzlaşmaktır. Yargıya erişim konusundaki engellerin kaldırılması hak aramanın gerçek manada hayat bulması zorunludur. Hakkını arayan insanın tek bağımsız nefesi avukattır. güçlü avukat ve bağımsız avukat yoksa sağlıklı işleyen bir yargıdan bahsedemeyiz" dedi.

Tören daha sonra verilen kokteylin ardından sona erdi.