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Adliye personeli ve çocuklarına ilizyon gösterisi düzenlendi

Kayseri adliyesinde görevli cumhuriyet savcıları, hakim ve adliye personeli ve çocuklarına yönelik ilizyon ve kukla gösterisi düzenlendi.

Adliye personeli ve çocuklarına ilizyon gösterisi düzenlendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri adliyesinde görevli cumhuriyet savcıları, hakim ve adliye personeli ve çocuklarına yönelik ilizyon ve kukla gösterisi düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün ’Personelin Sesi Adaletin Nefesi ’ sloganıyla başlatılan etkinlikler çerçevesinde cumhuriyet savcıları, hakimler, adliye personelleri ve çocuklarına yönelik ’İsmail’ce ile eğlence’ isimli illüzyon kukla ve çocuk dansları içeren gösteri düzenlendi.

Adliye konferans salonunda düzenlenen etkinlikte illizyonist İsmail Solmaz çeşitli şovlar düzenlerken programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da katıldı.

Adliye personeli ve çocuklarına ilizyon gösterisi düzenlendi
Adliye personeli ve çocuklarına ilizyon gösterisi düzenlendi
Adliye personeli ve çocuklarına ilizyon gösterisi düzenlendi
İHA
Kayseri Gündem

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