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  • Kayseri'de bir ilçe yeniden sandık başına gidiyor: 18 bin 960 seçmen oy kullanacak

Kayseri'de bir ilçe yeniden sandık başına gidiyor: 18 bin 960 seçmen oy kullanacak

Seçimlerin yenileceği Pınarbaşı ilçesinde 18 bin 960 kişi belediye başkanını seçmek için hafta sonunda sandık başına gidecek.

Kayseri'de bir ilçe yeniden sandık başına gidiyor: 18 bin 960 seçmen oy kullanacak
Kayseri GündemEditör

Seçimlerin yenileceği Pınarbaşı ilçesinde 18 bin 960 kişi belediye başkanını seçmek için hafta sonunda sandık başına gidecek.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart’ta yapılan seçimlerin iptal olmasının ardından ilçe halkı bu hafta sonu yeniden sandık başına gidecek. 24 bin 172 nüfuslu ilçede 18 bin 960 kişi 141 sandıkta oy kullanacak.

31 Mart seçimlerinde en fazla oy alan Cumhur İttifakı Adayı Menduh Uzunluoğlu ile CHP Adayı Deniz Yağan, pazar günkü seçimlerde yeniden yarışacak.

İHA
Kayseri Gündem

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