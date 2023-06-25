Adnan Kenanoğlu'nun beraatına karar verildi

 Adnan Kenanoğlu hakkında ortaya atılan iddialar sonrası mahkeme Kenanoğlu'nun beraatına karar verdi. 

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  • 25.06.2023 16:46
  • Güncelleme: 25.06.2023 16:46
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Adnan Kenanoğlu'nun beraatına karar verildi

Kayseri Melikgazi Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adnan Kenanoğlu hakkında yaklaşık 2,5 yıl önce çıkan iddialar sonrası açılan davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme Kenanoğlu’nun beraatına karar verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahkeme kararını değerlendiren Kenanoğlu, “Başlangıcı ve sonuçlanması ile tam 2,5 yıl derin üzüntüler yaşadığım çirkin bir Kumpas nedeniyle 2 yıl evvel aklanmak için o dönem meclis üyesi olduğum partinin üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştım. Bu süre zarfında bana inanan sahip çıkan başta ailem dostlarım büyüklerim basın mensuplarına tüm Kayseri halkına Yakinen 40 yıldır tanıyan tüm esnaf dostlarıma çocukluk gençlik arkadaşlarıma İyi Partinin üye tabanına Belediye Başkanımız Sn. Mustafa Palancıoğlu’na, Bu konuyu hiç dile dahi getirmeyen Ak Parti teşkilatları ve Meclis Üyelerine yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları ve Meclis Üyelerine Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatları ve Meclis Üyelerine diğer Siyasi Parti mensuplarına tüm kalbi duygularımla teşekkürü borç bilirim. İnsanlar onur haysiyet ve şerefleri için yaşarlar. İftira atanlara haysiyet cellatlığı yapıp itibarsızlaştırmak isteyenlere (başaramadılar süreç boyunca hep başım dik gezdim) Bu şahıslara hakkımı helal etmiyorum.
O dönemde bana parti yönetimi içerisinde destek olan inanan başkanlara meclis üyelerine yönetim kurulundaki sayılı üyelere konunun araştırılmasını isteyen Genel Merkezden müfettiş isteyen imza veren (Gelen giden soran bilgiye başvuranda olmadı). Masumiyet Karinesini ihlal etmeyenlere çok teşekkür ederim. Malum şahıslar içiniz rahat mı artık kendinize sorun. Son sözüm; Temiz ark'tan pis su akmaz” ifadelerini kullandı.

1ha

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