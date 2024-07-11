Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD: Afyonkarahisar'da saat 06.24'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kayseri GündemEditör

AFAD: "Afyonkarahisar’da saat 06.24’te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi"

İHA
Kayseri Gündem

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