AFAD İl Müdürü Atsız nihayet gidiyor

Eski Kayseri İl Özel İdare Müdürü Mustafa Atsız'ın kardeşi, Afat Kurulduğundan beri 15 yıldır Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Atsız, nihayet Balıkesir'e tayin oldu.

AFAD İl Müdürü Atsız nihayet gidiyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; veda ziyaretleri gerçekleştiren Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Atsız’ı makamında kabul etti.

Uzun süredir Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapan ve Balıkesir’e atanan Osman Atsız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a veda ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, görev süresince şehre yaptığı hizmetlerden dolayı Atsız’a teşekkür etti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Balıkesir’e atanan AFAD İl Müdürümüz Osman Atsız belediyemize veda ziyaretinde bulundu. Şehrimizde yaptığı hizmetler için müdürümüze teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dilerim” diye konuştu.

Atsız da bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında Başkan Büyükkılıç’a bilgiler vererek, uyum içerisinde yaptıkları hizmetler ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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