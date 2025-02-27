AFAD İl Müdürü Genç, “Deprem anında öncelik can kurtarmak, çağrı merkezlerini meşgul etmeyin”

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Olası deprem durumunda neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler veren Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç, "Deprem oluyor, depremin olduğunda vatandaş 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak şu soruyu soruyor: Bir daha deprem olacak mı? Yani o gün, o yoğunluğun içerisinde bir daha deprem olup olmayacağı sorusunun cevabını size kimse veremez. 112 merkezini arayarak eve girebilir miyiz? bu soruyu 112 Çağrı Merkezi'ndeki kimse cevaplayamaz. 112 Çağrı Merkezi'nin görevi, acil bir durumda ya da afet durumunda insan hayatını kurtarmaya yönelik hamledir. Bu çok kritik. Afet durumunda sizin kendi işinizin aciliyeti yoksa, lütfen çağrı merkezini aramayın. Can kurtarmak daha elzem bir süreç. Evinizde deprem oluyor, bir daha deprem olup olmayacağı sorusunun cevabını, şimdi ben vereyim herkese: bir daha deprem olup olmayacağını kimse bilemez. Çünkü bu doğa olayıdır, doğa olaylarının tarihini ve zamanını kimse tahmin edemez" ifadelerini kullandı.

‘YIKILMA TEHLİKESİ OLMAYAN ALANLARA TOPLANMA ALANI DİYEBİLİRİZ’

Vatandaşların afet anında toplanma alanlarını e-devlet üzerinden öğrenebileceğini ifade eden Genç ,” Toplanma alanı dediğimizde, insanların yapılardan uzak, yıkılma tehlikesi olmayan alanlara biz toplanma alanı diyebiliriz. Vatandaşlar güvenli alanlara geçtikleri zaman etrafında yapı olmayan, düşme, devrilme tehlikesi olmayan yerlere toplanmalı. Kendileri için oluşabilir. Devletimizin de belirlemiş olduğu toplanma alanlarımız var. Bu alanlarımız ise şehrimizde, e-devlet'ten girip herkes öğrenebilir. Mesela e-devlet'e girdiğiniz zaman "toplanma alanı" yazdığınızda karşınıza, sizin bulunduğunuz konuma yakın en yakın 3 tane toplanma alanını anında gösteriyor. Ya da bizim mobil uygulamamız var, Afet Acil uygulamamız. Bu uygulamayı da yüklerseniz, internet tabanlı bir uygulamadır, afet anında direkt internet tabanlı 112 Çağrı Merkezi'ni aramanızı sağlar ve size afet yani ya da öncesi fark etmez, uygulamayı açtığınızda en yakın toplanma alanını gösteriyor ve yol tarifi yapıyor. Bu şekilde de öğrenebilirler. deprem bizim çok elzem bir konudur. Deprem anında, herkesin yaptığı ilk şey, Sevdiklerime ulaşmak. Herkes bunu düşünüyor, eline telefonu alıyor, telefonla aramaya başlıyor. Bu en yanlış hareket. Mevcut operatörlerin baz istasyonları, herkesi aynı anda görüştürmeye yetebilecek şekilde kapasitede değiller. Her baz istasyonunun belli bir kapasitesi var. Bu yüzden bunun yerine biz internet tabanlı ya da SMS mesajlaşarak haber vermelerini istiyoruz. İki kelime: Ben iyiyim, güvenli bölgedeyim, beni merak etmeyin. Bunu yazdığınız zaman, sevdiğinizin güvende olduğunu öğrenirsiniz. O an telefona sarıldığınız zaman, siz aslında asıl ihtiyacı olan kişinin aramasını engelliyorsunuz” şeklinde konuştu.