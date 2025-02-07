AFAD Kayseri İl Müdürlüğünden 'Sessiz yürüyüş'

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü tarafından 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıldönümü maksadıyla ‘Sessiz yürüyüş’ gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen yürüyüşe arama kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri de katılım sağladı.

Yapılan yürüyüş sonrası konuşan AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç, “Bugün 6 Şubat Asrın felaketinin 2’nci dönümü bu kapsamda Kayseri ilinde de sessiz bir çığlık oluşturmak adına sessiz yürüyüş yaptık bütün halkımızın, aziz milletimizin davetli olduğu sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum kuruluşlarımızın, ilimizin protokolünün katılımıyla bir farkındalık oluşturmak adına Barbaros mahalle muhtarlığında koordinasyonunda bir yürüyüş gerçekleştirdik. Buradaki amacımız vatandaşlarımızı afetlere karşı daha duyarlı olmaları konusunda aslında uyarmaktı afetin ne zaman nerede karşımıza çıkacağını hiçbir zaman bilemiyoruz biz yaşadığımız depremin acıları henüz tazeyken bu farkındalığın hiçbir zaman unutulmamasını istiyoruz bunun için de hep beraber bir mesaj istedik inşallah mesajımız vatandaşlarımıza doğru bir şekilde ulaşır” şeklinde konuştu.

Öte yandan Deprem bilincinin oluşması gerekiğini ifade ederek Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya, “2023 tarihinde gerçekleşen depremi anmak için mahallemize bir deprem tatbikatı yaptık ilk sırada vatandaşımız evinde çök kapan tutun hareketini ve refleksini göstererek yangın merdivenlerden binayı tahliye ettiler. Özellikle bu şekildeki eğitimlerin mahalle bazında, daire bazında, bireysel bazda olması çok önemli çünkü biz bir deprem bölgesindeyiz burada depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Evimizdeki çocuğumuz, eşimiz sevdiklerimiz için deprem bilinci oluşması mutlaka şart” diye konuştu.

‘Sessiz yürüyüş’ sonrası Barbaros Mahallesi sakinlerine deprem bilinci oluşturmak maksadıyla tatbikat yapıldı.