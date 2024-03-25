Afet İşleri'nden 'Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları' semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği iş birliği ile daha dirençli bir kent amacıyla 'Beton Katkıları ve Güçlendirme Kimyasalları' konulu seminer verildi.

Afet İşleri'nden 'Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları' semineri
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği iş birliği ile daha dirençli bir kent amacıyla; ‘Beton Katkıları ve Güçlendirme Kimyasalları’ konulu seminer verildi.

Kayseri’nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi yönünde hummalı çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi tarafından, eğitim seminerleri ve toplantılar da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği iş birliği ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda ‘Beton Katkıları ve Güçlendirme Kimyasalları’ konulu eğitim semineri verildi. Seminer çerçevesinde Beton Katkıları Ürün Yöneticisi Devrim Nazlıkol ve Yapı Güçlendirme Ürün Yöneticisi Yavuz Çavunt tarafından katılımcılara bu alanda önemli bilgilerin paylaşıldığı eğitim verildi. Ücretsiz ve sertifikalı olan seminer programına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın da katıldı.

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, eğitim veren ürün yöneticilerine plaket takdim etti.

Afet İşleri'nden 'Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları' semineri
Afet İşleri'nden 'Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları' semineri
Afet İşleri'nden 'Beton katkıları ve güçlendirme kimyasalları' semineri
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayserispor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürdü
Kayserispor, milli maç arasında çalışmalarını sürdürdü
Evinin banyosunda yaşamını yitiren şahıs eşi tarafından bulundu
Evinin banyosunda yaşamını yitiren şahıs eşi tarafından bulundu
Müstakil evde yangın çıktı
Müstakil evde yangın çıktı
Taciz şüphelisi 270 saatlik kamera kaydının izlenmesi sonucu
Taciz şüphelisi 270 saatlik kamera kaydının izlenmesi sonucu
Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
Kayserispor Başkanı Çamlı'nın aracının çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti
Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu
Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu