Kayseri'de Kütüphane Haftası'nın açılışı yapıldı

Kayseri’de 60. Kütüphane Haftası’nın açılışı düzenlenen program ile yapıldı. Programda konuşan Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, “Ben eşimi de işimi de kütüphanede buldum” dedi.

75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen açılış programına Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, protokol üyeleri, kütüphane sorumluları ve öğrenciler katıldı.

Kayseri’de bulunan kütüphanelerle ilgili bilgiler veren Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Son dönemde özellikle ilimizde yapılan kütüphanecilik faaliyetleri ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum ben. Biliyorsunuz şu an içinde bulunduğumuz bina 75. Yıl İl Halk Kütüphanemiz. Bundan sanırım birkaç yıl önce büyükşehir belediyemizle beraber bir protokol imzaladık. Şu an mevcut Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bir alanda halk kütüphanesi yapılması yönünde bakanlığımız ve büyükşehir belediyemiz iş birliği içerisinde protokolü imzaladık. Bina bitti sayılır, geçtiğimiz haftalarda büyükşehir belediyesi meclis kararı alarak da kütüphanenin bakanlığımıza devrini gerçekleştirdiler. İçine tefrişatı ve düzenlemesi yapılacak ve bundan sonra İl Halk Kütüphanesi olarak o binada hizmet vereceğiz” dedi.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise, “Kayseri çok şanslı bir şehir. Ben Kayseri’ye geleli 6-7 ay oldu, böyle bir birliktelik birçok ilde görmedim. Bu birliktelik de ortaya birçok ürün çıkarmış. Kütüphane benim için çok önemli. Ben eşimi de işimi de kütüphanede buldum. Ankara’da Milli Kütüphane’de hazırlandım ben kaymakamlık sınavına. Oraya gitmesem büyük ihtimalle sınavı kazanamazdım çünkü oradaki arkadaşları görünce hepsi çok çalışıyordu ben de dedim ki benim rakiplerim bunlarsa bir şekilde alt etmem lazım. Gitmeseydim göremezdim. Eşimle de orada tanıştık, o yüzden kütüphane benim için çok önemli. Burada büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, valiliğimizin, kültür müdürlüğümüzün, bakanlığımızın birlikte hareket edip hızlıca yaptığı çalışmaları görünce insan gerçekten çok mutlu oluyor. İnşallah sayıları her geçen gün artar ve her ilçemizde olur. Ben buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, 60. yılımız da kutlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından güzel sanatlar lisesi öğrencileri tarafından katılımcılara mini konser verildi.