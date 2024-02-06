TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu 6 Şubat Depremlerinin ( Asrın Felaketi) 1. Yıldönümü İle İlgili Aşağıdaki Açıklamayı Yapmıştır:

'Bizler TMMOB çatısı altında kamu ve meslek yararı için bir araya gelen 15 Meslek odasının başkan ve temsilcileriyiz. Ülkemizde asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki deprem ile 20 Şubat 2023 tarihinde Hatay ili Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremlerin 1. Yıldönümünde aşağıda hazırlamış olduğumuz basın bildirisi ile duygularımızı; yöneticilerimiz, meslektaşlarımız ve halkımızla paylaşmak isteriz.

Yaşamış olduğumuz depremde; hayatını kaybetmiş olan on binlerce yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bizler, TMMOB ve bağlı Odalarımızdaki faaliyetlerimizle, kendi sorunlarımızın dışındaki toplum ve kamuyu ilgilendiren birçok sorunun çözümünde çaba harcıyoruz. Kentlerimizi, doğamızı ve yaşam alanlarımızı rant ve talandan korumaya çalışıyoruz. Kamu zararı doğuracak, toplumun güvenliği ve sağlığını tehlikeye atacak yanlış plan ve projeleri düzeltmeye, değiştirmeye çalışıyoruz. Afetler ile yıkılmayan, dirençli, sağlıklı, güvenli kentlerin inşa edilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Mesleklerimizin toplumsal ve kamusal yönünü unutmadan ısrarla, bu çalışmalarımızı kamu adına sürdürüyoruz.

Bu kapsamda 6 Şubat Depremleri sonrası, 15 Mart 2023 tarihinde ‘Kayseri Deprem Raporu’ adı ile kentimizin yöneticileri, milletvekilleri, kamu kurumları ve basınımız sayesinde ise halkımız ile kentimiz için ilgili meslek odalarımızın görüşlerinin toplandığı raporu hazırladık.

Bahse konu olan raporda; amacımız böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri duyurarak ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmektir. Kayserimizde oluşabilecek büyüklüklerde ki depremleri ve sonrasını tüm detayları ile ele aldığımız 11 maddeden oluşan önerilerimizin olduğu deprem raporunu tüm kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Böylesi bir afetin bir daha yaşanmamasını ümit ederek, hazırlamış olduğumuz rapordaki önerilerin önümüzdeki bu süreçte ne kadar dikkate alınacağının da aynı şekilde takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.'

