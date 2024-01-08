Afganistan Kunduz Valisi Kayseri'deydi

Afganistan İslam Emirliği Kuzeydoğu Bölgesi ve Kunduz Vilayeti Valisi Din Muhammed Nusret Ribat Eğitim Vakfı öncülüğünde Kayserili iş adamları ve hayırseverler ile görüştü.

Vali Din Muhammed Nusret son 2.5 yıldır Kayserili hayırseverlerin bölgeye yaptığı yardım çalışmaları için Kayserili hayırseverlere teşekkür etti.

Kayserili iş adamlarını Afganistan'da ki cazip yatırımlara davet etti ve kendilerine her türlü kolaylıkları sağlayacağını bildirdi.

Gazze'de ki yaşanılan acıları en derinden hissettiklerini ve aynı acıları kendileri de yaşadığını belirterek, en yakın zamanda Özgür Kudüs'de bütün Müslümanlar olarak namaz kılabilmek için dua etti.

Vali Din Muhammed Nusret'e Mescidi Aksa maketi hediye edildi.