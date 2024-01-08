İYİ Parti'nin Büyükşehir Adayı Kazım Yücel

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Yerel seçimlere 'hür ve müstakil' girme kararı alan İYİ Parti, 5 Büyükşehir'de adaylarını açıkladı.

İYİ Parti’nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre; Manisa’da Gürhan Özcan, Adana’da Ayyüce Türkeş, Antalya’da Nesrin Ünal, Kayseri’de Kazım Yücel ve Samsun’da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.

İYİ Parti'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kazım Yücel oldu. Kazım Yücel'in ilan edilmesinin ardından 'Kazım Yücel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?'

KAZIM YÜCEL KİMDİR?

Kazım Yücel, Kayseri 1964 doğumlu. 2 çocuk babası ve 1 torun sahibidir. Bütün eğitim hayatını Kayseri’de tamamladı. 1985 yılında askerlik bitiminden sonra da ticarete başladı. Başında olduğu ticari firmanın faaliyetlerini yaklaşık 32 yıldır sürdürüyor. Uluslararası ithalat ve ihracatla ilgileniyor. 2010 yıllarından sonra kısmi bir siyasete 2014’te de seçimlerle yerelde belediye meclis üyesi olarak Kayseri’de hizmet verdi.