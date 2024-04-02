Ağaca çarpan otomobil yandı
Kayseri'de ağaca çarpan bir otomobilde yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Hisarcık Yolu mevkinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak kaza yaptı.
Kaza sonucu araçta yangın çıkarken otomobilde maddi hasar oluştu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
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